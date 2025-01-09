Зеленский призвал союзников по «Рамштайну» инвестировать в одну отрасль Украины

Владимир Зеленский по прибытии на заседание контактной группы «Рамштайн» призвал союзников Киева инвестировать в производство украинских дронов. Его слова приводит «Европейская правда».

Он указал, что на сегодняшний день у Украины стоит задача остановить продвижение ВС РФ и минимизировать потери, а для этого нужны дроны. По его словам, они помогут удерживать противника «на дистанции».

По словам Зеленского, производство дронов на Украине более эффективно с точки зрения затрат. Кроме того, отметил он, Киев планирует достичь рекорда по количеству и качеству дронов, которые производит и получает от партнеров.

«Я призываю всех вас становиться даже более активно вовлеченными в наращивание этого арсенала дронов. Украинцы имеют наибольший опыт в Европе в использовании дронов, и мы имеем наибольшие возможности в Европе производить дроны. Поэтому инвестируйте больше в эту украинскую силу, потому что после войны это станет также вашей силой», – подчеркнул Зеленский.

Контактная группа по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group), также известная как «формат «Рамштайн»», представляет собой международную коалицию, участники которой оказывают военную помощь Киеву в конфликте с Россией. В работе группы участвуют более 50 стран — все страны-члены НАТО, большинство государств Евросоюза и союзники из Африки и Азии.

Ранее на Украине анонсировали усиление поддержки от «Рамштайна» до 2027 года.