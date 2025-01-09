В Совфеде отреагировали на заявления Трампа о Канаде и Гренландии

Высказывания избранного президента США Дональда Трампа по Канаде, Гренландии и Панамскому каналу позволяют ему отвлечь внимание американского общества от конфликта на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, планы Трампа также помогают ему снизить ожидания от обещаний быстрого урегулирования украинского кризиса. Пушков подчеркнул, что будущему главе Белого дома не уложиться в обещанные 24 часа.

«Он обещает ей (Америке. — Прим. ред.) новые яркие страницы в ее современной истории — присоединить Гренландию, возвратить Панамский канал, остановить Китай, восстановить тотальное господство доллара. Что из этого ему удастся осуществить — вопрос второй или даже третий», — написал он.

Накануне Трамп сообщил, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. Избранный глава государства также добавил, что намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что лидеры Европейского союза отнеслись с непониманием к последним заявлениям избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии и Панамскому каналу.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует ввести высокие пошлины против Мексики и Канады.