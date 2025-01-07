Трамп планирует ввести высокие тарифы против Мексики и Канады

Трамп планирует ввести высокие тарифы на импорт из Мексики и Канады

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении ввести «очень серьезные тарифы» на импорт из Мексики и Канады. Об этом он заявил в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида), пишет РИА Новости.

Введение тарифов он связал с высоким уровнем наркотрафика, поступающего в страну от соседей.

«Наркотики, которые проходят через их территории, достигли рекордных масштабов. Мы компенсируем это путем введения значительных тарифов», – заявил Трамп.

Недавно Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о готовящейся отставке предложил его стране присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.

По словам Трампа, объединение позволит устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность. Избранный президент отметил, что США больше не могут терпеть торговые дефициты и субсидии, позволяющие держаться Канаде на плаву. Именно поэтому Трюдо и ушел в отставку, отметил он.

Ранее Медведев предрек смену владельца у Британии, Канады и Панамского канала.