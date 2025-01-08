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В Крыму выявили 50 мест выброса мазута

МЧС: в Крыму выявлено 50 фактов выброса нефтепродуктов после крушения танкеров

Участники ликвидации разлива мазута, произошедшего в результате аварии танкеров, выявили 50 фактов выброса нефтепродуктов в Крыму. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«В Крыму также продолжается ликвидация загрязнения прибрежных территорий. С нарастающим итогом: 50 фактов обнаружения нефтепродуктов, обследовано 3 669 км береговой линии, собрано и вывезено порядка 265,24 т, очищено 84,47 км береговой линии», — сообщили в ведомстве.

8 января глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с выбросами мазута в республике может ухудшиться и стать сопоставимой с масштабами ЧС в Краснодарском крае. По его словам, к настоящему моменту выброс значительных объемов мазута в Крыму не фиксировался. Всего выявлено и устранено 44 подобных факта, а с 21 декабря до 8 января было вывезено 265 тонн загрязненного грунта и очищено 84 км побережья.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, общий объем вылившегося из танкеров мазута достигает почти 3,8 тыс. тонн. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии Крыма и Краснодарского края, там введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее мазутные пятна после ЧП с танкерами достигли Евпатории на западе Крыма.

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