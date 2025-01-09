В правительстве доложат Путину о возможных мерах по поддержке ипотеки

Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Марата Хуснуллина как можно быстрее доложить ему о мерах, которые рассматривает правительство, для поддержания ипотеки. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе совещания Путина с кабмином Хуснуллин обратил внимание, что в последнее время выдача ипотеки значительно сократилась. В связи с этим, по словам вице-премьера, в правительстве готовят предложения по поддержке граждан — особенно в части семейной ипотеки.

Хуснуллин добавил, что хотел бы отдельно доложить президенту по этому вопросу.

«Просил бы это сделать как можно быстрее», — сказал в ответ Путин.

В 2024 году средние базовые ипотечные ставки в российских банках приблизились к 30%. В результате, например, при стоимости квартиры в 12 млн рублей переплата по жилищному кредиту может составлять 69 млн рублей. При этом аналитики не ожидают существенного снижения ставок по ипотеке в течение 2025 года.

Эксперт Президентской академии Ксения Баландина заявила «Газете.Ru», что в этом году могут появиться новые ипотечные программы, но они будут точечными, целевыми, с очень конкретными четкими границами, и однозначно их не будет в регионах с высоким спросом на жилье и очень высокой стоимостью.

Ранее в Совфеде исключили повышение ставки по семейной ипотеке.