Ставки вверх. Что будет с ипотекой в 2025 году?

В 2024 году средние базовые ипотечные ставки в российских банках приблизились к 30%. Переплата по жилищному кредиту может составлять 69 млн рублей при стоимости квартиры в 12 млн. В результате ипотека стала недоступной для большинства россиян. Эксперты не ожидают существенного снижения ставок по ипотеке в течение 2025 года, даже в случае уменьшения ключевой ставки Центробанка. При этом в случае повышения ставки ЦБ ставки по ипотеке могут достичь до 32-35%. В каких случаях стоит покупать квартиру в кредит и ждать ли новых программ льготной ипотеки – в материале «Газеты.Ru».

В ноябре 2024 года средние базовые ипотечные ставки в российских банках превысили 28% (по данным журнала «Т-Ж»). В начале года они были на уровне 17-19%.

В результате ипотека стала недоступной для большинства россиян. По данным компании «Метриум», с января по ноябрь 2024 года доля покупок новостроек в Москве и Московской области (где уровень дохода выше среднего по России) сократилась с 78% до 58%. Управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов полагает, что в первой половине 2025 года показатель может просесть до 45-50%.

За 10 лет ипотеки заемщик, купивший осенью 2024 года квартиру стоимостью около 16 млн руб., выплатит почти в два раза больше стоимости самой квартиры , посчитала для «Газеты.Ru» эксперт Президентской академии Ксения Баландина.

«Чтобы такую ипотеку одобрили, ежемесячный доход заемщика должен составлять больше 400 тыс. рублей. За 30 лет суммарные выплаты по сопоставимой квартире в 5,2 раза превысят стоимость квартиры, а с повышением ключевой ставки переплата будет еще больше. В общем, рыночная ипотека в 2025 году не будет доступна большинству россиян. Напомню, что регулятор считает, что если заемщик не может накопить на первоначальный взнос, то ипотеку ему в принципе брать не нужно, это опасно», — подчеркнула Баландина.

Что будет дальше

20 декабря 2024 года ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. При новых повышениях ключевой ставки ипотечные кредиты подорожают до 32-35%, уверен Сырцов.

Переплата за квартиру в новостройке стоимостью 12 млн рублей при первом взносе 20% и сроке кредита 30 лет составляет сегодня 69 млн рублей. Поэтому сейчас ипотеку на рыночных условиях оформляют только на остаток суммы (кассовый разрыв), рассчитывая на досрочное погашение. Вместе с тем, в рамках нового ипотечного стандарта (вводится в России с 1 января 2025 года) будут запрещены субсидированные кредиты (с частичным снижением ставки по кредиту за счет господдержки). Соответственно, спрос на жилищные кредиты в начале 2025 года может серьезно просесть. Основным драйвером ипотечного спроса останется семейная ипотека, которая, возможно, станет еще доступнее благодаря борьбе государства с комиссиями банков, пояснил эксперт.

В случае возможного повышения ключевой ставки до 25% показатель вырастет до 32-35%, отметил Сырцов. Таким образом, переплата за квартиру в новостройке стоимостью 12 млн руб. при первом взносе 20% и сроке кредита 30 лет составит 82,6-91,2 млн руб.

В чем суть ипотечного стандарта Директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев рассказал «Газете.Ru», в чем суть ипотечного стандарта.



Стандарт разработан при участии крупнейших игроков ипотечного рынка, которые заинтересованы в предоставлении своим клиентам максимально выгодных и безопасных финансовых продуктов. Таким образом, банки сами заинтересованы в его исполнении, поскольку это приведет к минимизации рисков для их заемщиков и повышению качества кредитов, уточнил Ковалев.



Следование стандарту обеспечит повышение уровня защиты ипотечных заемщиков за счет более детального раскрытия банками информации о рисках и выгодах при получении заемщиками ипотечного кредита. Повышаются лимиты по эксроу-счетам с 10 млн до 20 млн рублей. На эскроу-счете хранятся деньги покупателя жилья до того, как застройщик построит дом.



Стандарт предполагает, что:



• Будет запрещено длительное размещение средств на аккредитивах (в банке до выполнения условий сделки. — «Газета.Ru») вместо перевода на эскроу-счета.

• Банки больше не будут получать вознаграждение от застройщиков за снижение ипотечной ставки, если это ведет к искусственному завышению стоимости жилья.

• В сумме первоначального взноса не получится учитывать деньги, которые вернутся покупателю после приобретения квартиры, например, кешбэк от застройщика или банка.

• С июля 2025 года планируют запретить банкам брать комиссию за пониженную ставку по ипотеке.



Ожидается, что ипотечный стандарт вступит в силу с 1 января 2025 года.

«В текущих реалиях ипотечного кредитования в более выигрышном положении оказываются те, кто планирует приобрести квартиру либо с использованием льготных программ (семейной или IT-ипотеки под 6% и 5-6% соответственно), а также инвесторы, планирующие покупку за наличные. В 2025 году мы не ожидаем существенного снижения рыночных ипотечных ставок. При этом в будущем году покупка недвижимости может быть выгодной в случае увеличения первоначального взноса и сокращения срока кредита», — отметил коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров.

Баландина привела пример для заемщиков, которые взяли семейную ипотеку под 6%. Переплата по кредиту на 12,3 млн руб. за 30 лет составит 53,5% от кредита. Платеж по ипотеке будет 73,6 тыс. руб.

Белокуров сказал, что высокая ключевая ставка может стимулировать плавное снижение цен на новое жилье и привести к стагнации цен во вторичном сегменте . Но эксперт не ожидает обвала цен или распродаж, так как спрос на недвижимость все еще находится на достаточно высоком уровне.

Что будет с льготными программами

19 декабря 2024 года президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что программы «Семейная ипотека» (под 6%), «Дальневосточная и Арктическая ипотека» (под 2%) и IT-ипотека сохранятся.

Условия по льготным программам ипотеки Директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев назвал «Газете.Ru» условия по льготным программам ипотеки.



1.Семейная ипотека:



Одна из самых востребованных программ на рынке. Недавно она была продлена до 2030 года. Программа позволяет получить ипотечный кредит по ставке 6% годовых. Воспользоваться ей могут семьи, в которых есть ребенок в возрасте до 6 лет включительно или двое несовершеннолетних детей, или ребенок с инвалидностью.



Семейную ипотеку можно оформить на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей в остальных регионах. Для получения кредита понадобится первоначальный взнос в размере не менее 20% от стоимости жилья или строительства. Оформить такую ипотеку можно более чем в 60 банках, список банков участников на сайте спроси.дом.рф.



Что можно купить по программе: готовую или строящуюся квартиру у застройщика по договорам долевого строительства (ДДУ), строящийся или готовый дом у застройщика по ДДУ или договору купли-продажи, квартиру или дом у закрытого паевого инвестиционного фонда, Фонда развития территорий или Московского фонда реновации, построить дом с привлечением подрядчика (обязательно с эскроу-счетом). Для семей с детьми-инвалидами можно купить вторичное жилье в регионах, где нет строящихся многоквартирных домов.



Если в семье нет маленького ребенка до шести лет или ребенка с установленной инвалидностью, но есть двое несовершеннолетних детей, то жилье можно купить только на территории 35 регионов или в малых городах с населением до 50 тыс. человек, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Перечень таких регионов размещен на сайте спроси.дом.рф. Ограничение по территории не действует, если ипотека будет использована на приобретение или строительство дома.



2.Сельская ипотека:



Действует для жителей сельских территорий или тех, кто хочет туда переехать. По программе можно получить ипотечный кредит по ставке от 0,1% до 3% годовых на сумму до 6 млн рублей на покупку или строительство дома. Программа действует бессрочно. Доступна для любого гражданина России.

Первоначальный взнос от 20%, срок ипотеки до 25 лет. Перечень банков, которые уполномочены предоставлять кредиты на льготных условиях, формируется Минсельхозом России. Сейчас их 16.



Что можно купить по программе:

• дом на вторичном рынке, не старше пяти лет, если продавец — физическое лицо, и не старше 3 лет, если продавец — юридическое лицо;

• готовый или строящийся дом у застройщика;

• квартиру у застройщика в доме не выше 5 этажей в опорном населенном пункте;

• построить дом по договору подряда, в стоимость ипотеки можно включить земельный участок

• построить дом своими силами с использованием домокомплекта – набор деталей для строительства частного дом за исключением фундамента.



В отличие от других федеральных программ, сельскую ипотеку могут получить оба супруга, увеличив сумму кредита до 12 млн руб. В этом случае первоначальный взнос будет 40%. Приобретаемое жилье должно находиться на территории сельского поселения, рабочего поселка, поселка городского типа (ПГТ) или малого города с населением до 30 тыс. человек.



Важно: если с 23 декабря 2023 года вы пользовались одной из федеральных ипотечных программ, таких как Льготная ипотека, Семейная ипотека, IT-ипотека, Дальневосточная и арктическая ипотека, то Сельскую ипотеку оформить не получится.



3.IT-ипотека:



Льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, которая позволяет получить кредит на покупку жилья на первичном рынке или строительство дома по ставке до 6% годовых до конца 2030 года.

Размер кредита — до 9 млн руб. Но по рыночной ставке или по региональной программе можно получить дополнительную сумму. Общий размер кредита — до 18 млн руб. Программа направлена на развитие IT-сферы в регионах, поэтому Москва и Санкт-Петербург не участвуют. Также сотрудники компаний, официально зарегистрированных в этих городах, не могут воспользоваться IT-ипотекой, даже для покупки жилья в другом регионе.



Оформить может гражданин России в возрасте до 50 лет, трудоустроенный в компании, которая работает в IT-отрасли, компания должна быть аккредитована в Минцифры России и пользоваться налоговой льготой — применять пониженный тариф по страховым взносам. Участники программы должны иметь стаж работы в аккредитованной IT-компании не менее трех месяцев.



Сотрудники должны иметь среднемесячный доход до вычета НДФЛ в размере:

• от 150 тыс. рублей в Московской и Ленинградской областях и городах-миллионниках, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга

• от 90 тыс. рублей в остальных населенных пунктах

• Требования к уровню заработной платы сотрудника IT-компании зависит от его места работы, которое указано в трудовом договоре. Это может быть как адрес головного офиса компании, так и адрес ее филиала или структурного подразделения в другом городе или регионе.



Чтобы ставка сохранилась, заемщик должен работать в аккредитованной IT-компании весь срок кредита. Допускается только перерыв до 6 месяцев для увольнения и трудоустройства в другую аккредитованную IT-компанию, которая применяет пониженный тариф по страховым взносам.



По программе можно купить:

*квартиру в строящихся домах по договорам долевого участия (ДДУ);

*готовую квартиру от застройщиков по договору купли-продажи;

*дом в границах малоэтажных жилых комплексов от застройщика по ДДУ;

*готовые дома от застройщиков-первых собственников по договору купли-продажи;

*земельный участок с дальнейшим строительством индивидуального дома по договору подряда с обязательным использованием счета эскроу;

*построить дом по договору подряда с обязательным использованием счета эскроу.

Купить квартиру на вторичном рынке нельзя.



4.Дальневосточная и Арктическая ипотека:



Программы позволяют приобрести или построить жилье на территории Дальнего Востока и Арктической зоны России с использованием ипотеки по ставке до 2% годовых на срок до 20 лет. Действует до конца 2030 года.



Дальневосточная ипотека действует на территории девяти субъектов ДФО: Амурская область, Бурятия, Еврейская область, Забайкальский и Камчатский Края, Магаданская область, Приморский край, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Хабаровский край, Якутия.



Арктическая ипотека действует в Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республики Карелия и Коми, Архангельской области и Красноярском крае, и некоторых городах, которые входят в Арктическую зону.



Условия для регионов идентичны. Для северных регионов есть одно дополнительное условие — стоимость 1 кв. м приобретаемого жилья не должна превышать среднюю рыночную цену по региону, определяемую Минстроем России ежеквартально.



Программой могут воспользоваться:

1. молодые семьи с детьми или без, если оба супруга были в возрасте до 35 лет включительно;

2. одинокий родитель в возрасте до 35 лет включительно хотя бы с одним ребенком в возрасте до 18 лет включительно;

А также граждане без требований к возрасту и семейному положению:

3. участники региональных программ мобильности трудовых ресурсов;

4. граждане, получившие участок по программе Дальневосточный и арктический гектар, могут использовать ипотеку на строительство дома на таком участке;

5. педагоги в государственных или муниципальных образовательных организациях на территории ДФО и арктических регионов;

6. работники медицинских государственных или муниципальных организаций на территории ДФО и арктических регионов;

7. работники предприятий оборонно-промышленного комплекса;

8. вынужденные переселенцы с территорий Украины, ЛНР и ДНР, которые сейчас проживают в одном из регионов Дальнего Востока и Арктики;

9. участники специальной военной операции и члены их семей.



Максимальный размер кредита по программе — 9 млн руб., если жилье по площади больше 60 кв. м для первичного жилья и вторичного в моногородах, и 6 млн руб. в остальных случаях.



Можно купить:

• квартиру в готовом или строящемся доме у застройщика;

• готовый дом у застройщика по договору купли-продажи;

• строящийся дом у застройщика по ДДУ;

• построить дом самостоятельно или с привлечением подрядной организации;

• купить земельный участок с дальнейшим строительством дома;

• купить вторичное жилье в Магаданской области и Чукотском автономном округе или в моногородах (список на сайте правительства России), на сельских территориях ДФО и Арктики, а также вторичку на этих территориях могут купить вынужденные переселенцы.

По словам Белокурова, финансирование льготных программ ипотеки планируется заранее, а лимиты закладываются в бюджет на годы вперед. Например, действие семейной и IT-ипотеки рассчитано до 2030 года.

«Если предложения об изменении условий все же появятся, ждать конкретных корректировок в условиях льготных программ в будущем году не стоит, они маловероятны. Семейная ипотека – ключевой стимул для покупки недвижимости, даже несмотря на тот факт, что летом в нее были внесены корректировки и теперь под условия программы подходит менее широкая аудитория. Вероятно, государство продолжит субсидировать кредиты для этой категории населения в запланированном объеме. В ближайшее время на рынке недвижимости вряд ли появится аналог массовой льготной ипотеки, поскольку такие программы разрабатываются задолго до возможного анонсирования», — подчеркнул эксперт.

Наиболее популярные льготные программы ипотеки в 2024 году Директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев сказал «Газете.Ru», что за 10 месяцев 2024 года — с января по октябрь включительно — объем выданных ипотечных займов с использованием льготных программ составил:



• Семейная ипотека — 214 тыс. займов;

• Льготная ипотека — 177 тыс. займов;

• Сельская ипотека — 150 тыс. займов;

• IT-ипотека — 30 тыс. займов;

• Дальневосточная и Арктическая — 25 тыс. займов.



Самыми активными регионами в получении льготной ипотеки под 8% (с 1 июля 2024 года не действует) и семейной ипотеки под 6% стали Московская область, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область. В Дальневосточной и Арктической ипотеке больше всего участников из Приморского края, Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Баландина уверена, что новые ипотечные программы могут появиться в 2025 году, но они будут локальными для определенных регионов — где есть необходимость улучшения жилищных условий и есть люди, которые могут субсидированными программами улучшить себе эти условия.

«Я думаю, что она будет точечной, целевой и с очень конкретными четкими границами. Однозначно таких программ не будет в тех регионах, где есть высокий спрос на жилье и очень высокая стоимость: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край», — пояснила Баландина.

Как выгодно купить квартиру

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин уверен, что потребность россиян в собственном жилье сохранится, что может привести к увеличению числа заемщиков, особенно среди молодежи, при поддержке старших поколений с хорошей кредитной историей.

«Перед оформлением ипотеки в 2025 году рекомендуем всем тщательно оценивать свои финансовые возможности и риски, учитывая высокие процентные ставки и возможные изменения в условиях кредитования. Ожидается, что в 2025 году банки могут выдать около 1,3 млн ипотечных кредитов, что ниже ранее прогнозируемых 1,5 млн», — сказал Тумин «Газете.Ru».

По оценке Сырцова, в 2025 году основными драйверами покупательской активности станут семейная ипотека (под 6%) и различные виды рассрочки.

Сенатор Ольга Епифанова сказала «Газете.Ru», что в России существуют два вида рассрочки на покупку жилья. Первый — беспроцентная, когда после внесения первоначального взноса на остаток, который разбивается помесячно или поквартально, проценты не начисляют. Такая рассрочка характерна для недорогого жилья, уточнила она. Во втором случае в рассрочке, по аналогии с банковским кредитом, на остаток задолженности начисляется процент.

По словам Епифановой, у рассрочки на покупку квартиры есть три минуса. Первый недостаток — полную стоимость недвижимости нужно оплатить за один-два года. Во-вторых, у многих застройщиков нет скидок на квартиры с рассрочкой. В-третьих, за просрочку платежа предусматривается штраф. Но безусловным плюсом рассрочки является то, что цена на квартиру фиксируется, покупатель не переплачивает банку.

По словам Белокурова, еще одна стратегия – приобретение недвижимости с использованием выгодных программ и акций от застройщиков.

«Например, сегодня девелоперы предлагают достаточно большие дисконты на ряд квартир в своих проектах, делают дополнительные дисконты на нежилые помещения при покупке квартиры (на кладовые помещения, машино-места), а также предлагают возможность рассрочки. В 2025 году застройщики продолжать предлагать специальные условия, чтобы сохранить аудиторию и обеспечить запланированные продажи в реализуемых проектах. Присмотреться к специальным акциям и программам от девелоперов могут, например покупатели, которые не подходят под условия семейной и IT-ипотеки или не могут оплатить полную стоимость жилья наличными средствами», — сказал Белокуров.