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В Раде призвали Зеленского «свалить» с поста президента Украины

Нардеп Дубинский призвал Зеленского уйти в отставку и не мешать Украине
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Bernadett Szabo/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен покинуть свой пост, чтобы в стране установился мир. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Свалить уже пора и не мешать стране идти к миру», — отметил он и рекомендовал Зеленскому «перейти в реальность».

Нардеп обратил внимание на то, что президент Украины «попал в петлю своих хотелок», из которой нет выхода.

Накануне украинское издание «Телеграф» со ссылкой на анонимный источник сообщило, что Зеленский решил выдвинуть свою кандидатуру на участие в президентских выборах. Собеседник издания рассказал, что Зеленский пойдет на выборы при одном условии — если экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не будет баллотироваться.

8 декабря стало известно, что офис Зеленского пытается отговорить Залужного от участия в будущих выборах главы государства. Источники утверждают, что в офисе Зеленского предложили бывшему главкому ВСУ альтернативу: если он хочет принять участие в выборах, то может сделать это только «в качестве первого номера списка президентской партии «Слуга народа».

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее Захарова обвинила Зеленского в коррупционных связях с Западом.

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