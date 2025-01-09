На Украине анонсировали усиление поддержки от «Рамштайна» до 2027 года

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на предстоящем заседании союзников Киева формата «Рамштайн» планируется утвердить планы поддержки республики до 2027 года по восьми направлениям. Публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Умеров рассказал, что перед заседанием формата «Рамштайн» имела место двусторонняя встреча с министром обороны США Ллойдом Остином, где стороны обсудили подготовку к заседанию и ключевые направления сотрудничества.
«Сегодня лидеры коалиций утверждают «дорожные карты» по каждому из восьми направлений сотрудничества, которые зафиксируют стратегические цели и ключевые потребности в военной помощи, по меньшей мере, до конца 2027 года», — написал он.
По его словам, речь идет о поддержке в области ПВО, артиллерии, бронетехники, дронов, воздушных сил, морской безопасности и «других важных сферах».
Формат «Рамштайн» — это международная коалиция, которая обсуждает возможности дальнейшей военной помощи Киеву. В ее работе участвуют более 50 государств — все страны блока НАТО, большинство членов ЕС и союзники из Африки и Азии. Название «Рамштайн» контактная группа и ее ежемесячные встречи получили из-за одноименной авиабазы в Германии, где 26 апреля 2022 года состоялась первая встреча участников. Последнее их заседание должно было состояться в октябре 2024-го, но было отменено.
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