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В Европе заявили о росте числа поддерживающих позицию России партий

Fakt: в Европе растет число партий, поддерживающих позицию России
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Reuters

В Европе растет число партий, которые поддерживают позицию России, пишет издание Fakt со ссылкой на Бартломея Кота, аналитика польского Фонда имени Казимира Пулаского.

По его словам, все больше европейских стран выступают за остановку конфликта на Украине и нормализацию отношений с Россией. В качестве факторов, влияющих на изменение настроений среди населения, он указал понижение благосостояния и рост цен на энергоносители.

«Связь этих факторов с продолжающимся конфликтом на Украине приводит к тому, что во многих европейских странах электорат голосует против политического мейнстрима», — поделился Кот.

Аналитик уточнил, что европейцы верят в эффект от быстрой заморозки российско-украинского конфликта в виде возвращения к «временам процветания».

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин будет приветствовать желание Трампа возобновить контакты с Россией.

Ранее в США раскрыли, как команда Трампа может сорвать переговоры по Украине.

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