Грузинский парламент создаст комиссию, которая изучит преступления режима экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе в ходе брифинга, передает ТАСС.

По его словам, комиссия изучит системные преступления, совершенные правительством в период с 2003 по 2012 год. Мдинарадзе добавил, что специальный орган будет подготовлен на первой неделе весенней сессии парламента Грузии.

До этого заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что не Москва разорвала дипломатические отношения между странами, это сделал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, «развязавший против Южной Осетии и России агрессивную войну в августе 2008 года».

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем выборов стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.

Ранее в Госдуме поставили Грузию в пример Украине.