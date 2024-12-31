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Подполье сообщило о подготовке провокации со стороны спецслужб Украины

РИА Новости: украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Спецслужбы Украины готовят провокации в Николаеве с использованием осколков российских боеприпасов. Об этом РИА Новости сообщили представители российского подполья.

«В Николаеве украинские спецслужбы собрали осколки российских боеприпасов, чтобы использовать их для создания фейковых сообщений о прилетах», — рассказали представители подполья.

По словам собеседников агентства, недавно на территории Николаева зафиксировали присутствие людей с опознавательными знаками ООН, что может быть связано с подготовкой к операции. Отмечается, что провокации могут быть реализованы в период праздничных дней, добавили в подполье.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объяснил появившиеся слухи о якобы подготовке российской армии к штурму Херсона желанием Киева путем шантажа западных партнеров заполучить новые партии оружия. Он отметил, что чем меньше реальных успехов на поле боя, тем больше Киев предпринимает попыток компенсировать их виртуальными достижениями, вроде отражения несуществующей угрозы.

Ранее в подполье рассказали о целях ночных ударов по Украине.

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