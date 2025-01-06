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В Госдуме раскрыли, на какой неожиданный шаг может пойти Украина против России

Депутат Чепа: Киев может устроить провокацию внутри Украины для обвинения России
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Власти Украины могут готовить провокацию на территории республики, чтобы затем обвинить в этом Россию. С таким предупреждением в беседе с News.ru выступил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он счел такое развитие событий возможным, поскольку Киеву необходимо привлечь внимание стран Запада. Депутат также напомнил, что Владимира Зеленского не пригласили на инаугурацию Дональда Трампа, а положение ВСУ в зоне боевых действий крайне тяжелое.

«Им [властям Украины] выгодно спровоцировать ситуацию, при которой возможно какое-то осуждение западной коалицией, часть которой еще поддерживает Зеленского, чтобы она осудила действия России. Это могут быть любые действия», — сказал Чепа.

Парламентарий также отметил, что ВСУ могут попытаться ударить по важным объектам на территории России, в том числе в Курской области.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предупредил, что Украина планирует предпринять «кровавую провокацию» в отношении России, рассматриваются несколько дат.

Ранее подполье сообщило о подготовке провокации со стороны спецслужб Украины.

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