Медведев считает, что Трамп намерен переделать мир

Избранный президент США Дональд Трамп начинает второй срок «нескучно», он желает переделать весь мир. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев комментирует намерение республиканца приобрести для Соединенных Штатов Гренландию, Канаду и Панамский канал. По мнению зампреда Совбеза, стремления американского лидера понятны, поскольку быстрые успехи в урегулировании конфликта на Украине очень сомнительны, экономика США живет своей жизнью и даже борьба с мигрантами не готовит крупных побед.

Из-за всего перечисленного Трамп решил «переделать мир», создать «новую, трамповскую политическую географию», предположил Медведев.

По словам политика, этот новый «цветной глобус» Трампа может быть сильно отличен от «нынешнего скучного и серого». Тем не менее Медведев отметил, что все идеи нового президента США «сугубо прожектерские и абсолютно нереальные».

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. Он добавил, что также намерен вернуть под контроль Соединенных Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее советники Трампа заверили чиновников Дании о серьезности его намерений по покупке Гренландии.