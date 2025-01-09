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Медведев считает, что Трамп намерен переделать мир

Медведев: Трамп начинает президентский срок нескучно с желанием переделать мир
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости/Gerald Herbert/AP

Избранный президент США Дональд Трамп начинает второй срок «нескучно», он желает переделать весь мир. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев комментирует намерение республиканца приобрести для Соединенных Штатов Гренландию, Канаду и Панамский канал. По мнению зампреда Совбеза, стремления американского лидера понятны, поскольку быстрые успехи в урегулировании конфликта на Украине очень сомнительны, экономика США живет своей жизнью и даже борьба с мигрантами не готовит крупных побед.

Из-за всего перечисленного Трамп решил «переделать мир», создать «новую, трамповскую политическую географию», предположил Медведев.

По словам политика, этот новый «цветной глобус» Трампа может быть сильно отличен от «нынешнего скучного и серого». Тем не менее Медведев отметил, что все идеи нового президента США «сугубо прожектерские и абсолютно нереальные».

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. Он добавил, что также намерен вернуть под контроль Соединенных Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее советники Трампа заверили чиновников Дании о серьезности его намерений по покупке Гренландии.

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