В Пентагоне оценили планы Трампа вернуть под контроль Гренландию

В Пентагоне открестились от планов Трампа по силовому захвату Гренландии

Пентагону «ничего не известно» о планах по вторжению в Гренландию после того, как избранный президент США Дональд Трамп отказался исключать возможность применения силы для захвата острова. Об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает The Hill.

«Я, конечно, не собираюсь вдаваться в гипотетические ситуации. Я думаю, что это дело новой администрации. Мы обеспокоены реальными проблемами национальной безопасности, с которыми сталкиваемся в этом здании каждый день», — заявила Сингх.

Отвечая на вопрос о том, разрабатывал ли Пентагон какие-либо планы по военному захвату Гренландии, она подчеркнула, что ей «не известно о каких-либо планах сделать это».

7 января избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, поскольку она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

Комментируя слова американского лидера, глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не подлежит продаже, этот остров принадлежит гренландцам, которые и будут решать его будущее.

Ранее в США испугались «войны внутри НАТО» из-за слов Трампа о Гренландии.