В США испугались «войны внутри НАТО» из-за слов Трампа о Гренландии

WP: Трамп словами о Гренландии создал возможность войны между союзниками по НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп, не исключивший использование военной силы для присоединения Гренландии, создал возможность «войны внутри НАТО». Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Трамп, по крайней мере на словах, оставляет открытой возможность возникновения ситуации, которая может привести к войне внутри НАТО», — говорится в сообщении издания.

Газета напоминает, что Трамп на своей пресс-конференции 7 января отказался исключить возможность использования Вооруженных сил США для захвата Гренландии и Панамского канала.

Однако, пишет WP, отсутствие четкого «нет» — «совсем другое», поскольку «он просто оставил открытым использование военной силы против союзника НАТО».

До этого американский политолог и научный сотрудник аналитического центра Issue Insight Джон Кавулич заявил, что высказывания избранного президента США Дональда Трампа о необходимости контроля Панамского канала и присоединении Гренландии к Соединенным Штатам несвоевременны.

Ранее премьер Дании ответила на предложение Трампа продать Гренландию.