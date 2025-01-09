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Додик оценил потери Европы в конфликте на Украине

Додик: Европа лишилась миллиардов евро в конфликте на Украине
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Virginia Mayo/AP

Европейские страны потеряли многие миллиарды евро в конфликте на Украине. Об этом заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью РТРС.

«(Европа. — «Газета.Ru») потеряла многие миллиарды на войне на Украине и проигрывает в ней. А кто побеждает? Путин. Потому что с самого начала он был прав», — подчеркнул политик.

Додик обратил внимание на то, что президент Владимир Путин защищает Россию.

В декабре глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отмечал, что Европейский союз пытается помешать избранному президенту США Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине, при этом не имея какого-либо плана, кроме бесконечных военных действий. Парламентарий подчеркнул, что итоги трех лет такой политики, которые не дали Западу нужного результата, ничему не научили руководство Евросоюза. По его словам, если они еще не убедились в бесперспективности проводимой политики, то им придется это сделать.

Кроме того, посол РФ в Бельгии Александр Токовинин заявлял, что европейская общественность постепенно приходит к осознанию того, что ситуация на Украине прямо влияет на социально-экономическое положение социума практически во всех европейских государствах, что включает повышение стоимости жизни людей.

Ранее в ЕС признали, что Украина «постепенно проигрывает».

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