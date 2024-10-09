В ЕС признали, что Украина «постепенно проигрывает»

Чиновники ЕС считают, что Украина «постепенно проигрывает». Об этом пишет журнал Prospect со ссылкой на источники.

«Европейские официальные лица, работающие в сфере безопасности, считают, что Украина постепенно проигрывает», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, есть опасения, что при сохранении нынешней траектории Россия может продолжить конфликт на истощение и «со временем проложить себе путь вглубь Украины».

До этого Financial Times писала, что на Украине и у ее западных союзников меняется настроение относительно переговоров с Россией об окончании военного конфликта. Киев ведет закрытые обсуждения возможности сдачи Москве потерянных территорий в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности.

Ранее в Британии рассказали о приоритете немецкого сценария в решении конфликта на Украине.