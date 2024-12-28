Российский посол раскрыл, как общество в ЕС реагирует на конфликт на Украине

Европейское общество осознает негативное влияние конфликта на Украине на обычную жизнь рядовых граждан стран Евросоюза. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.

«Мы видим, что определенные проявления недовольства тем, что происходит, есть на разных этажах восприятия обществом. Это касается и понимания того, что конфронтация с Россией опасна, что она может вести к тяжелейшему и серьезнейшему столкновению между ядерными державами», — подчеркнул он.

По словам дипломата, европейская общественность постепенно приходит к осознанию того, что ситуация на Украине прямо влияет на социально-экономическое положение социума практических во всех европейских государствах, что включает повышение стоимости жизни людей.

При этом до этого Токовинин сообщал, что урегулирование конфликта на Украине не присутствует в официальной повестке НАТО.

Как отметил дипломат, ему неизвестно о том, что вопросы мирного разрешения конфликта Москвы и Киева официально обсуждаются членами Североатлантического альянса.

Ранее премьер Словакии заявил о готовности Братиславы принять переговоры по Украине.