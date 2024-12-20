В Совфеде рассказали о планах Евросоюза по «бесконечному» конфликту на Украине

Европейский союз (ЕС) пытается помешать Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине, при этом не имея какого-либо плана, кроме бесконечных военных действий. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя слова главы евродипломатии Кайи Каллас о том, западным странам надо перестать подталкивать Украину к мирным переговорам с РФ.

«ЕС пытается помешать Трампу, при этом не имея какого-либо плана разрешения украинского кризиса. Позиция ЕС состоит в том, чтобы Украина вела бесконечную войну в странном расчете, что экономика России не выдержит давления санкций и военных расходов. Никакого другого плана у Евросоюза нет», — написал Пушков.

Парламентарий подчеркнул, что итоги трех лет такой политики, которые не дали Западу нужного результата, ничему не научили руководство Евросоюза. По его словам, если они еще не убедились в бесперспективности проводимой политики, то им придется это сделать.

До этого Энтони Блинкен заявил, что прекращение огня на Украине было бы полезным только на условиях Вашингтона. Выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, Блинкен заявил, что на данном этапе прекращение огня было бы хорошим развитием событий, если его можно было добиться с соблюдением фундаментальных требований США и Украины.

Ранее Зеленский отверг инициативы Орбана из-за «теплых отношений» с Путиным.