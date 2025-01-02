Почти $60 млн российских активов взыскали в госбюджет Украины

Украинский минюст сообщил на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что взыскал 2,5 млрд гривен (более $59,4 млн) активов России в бюджет страны в прошлом году.

В конце декабря премьер-министр республики Денис Шмыгаль заявил, что Киев подписал соглашение со Всемирным банком о кредите от США, который будет обеспечен за счет доходов от замороженных активов России. По его словам, за счет будущих доходов от замороженных активов РФ украинской стороне будет предоставлено $15 млрд. Шмыгаль отметил, что средства нового кредита предоставлены в рамках проекта PEACE in Ukraine, деньги составляют часть американского взноса по инициативе «Большой семерки».

Тогда же новая глава европейской дипломатии Кая Каллас сказала о том, что Евросоюз может использовать не только часть, но и всю сумму замороженных российских активов для украинской поддержки в ходе конфликта.

Ранее глава МИД Украины предложил ЕС радикальную меру в отношении России.