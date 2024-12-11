Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чад отказался от приглашения военных РФ в страну после вывода французских войск

Глава МИД Куламалла: Чад не будет приглашать в страну военных из России

close
Zohra Bensemra/REUTERS

Глава МИД Республики Чад Абдераман Куламалла заявил, что после вывода французских войск его страна намерена отказаться от приглашения военных других государств, в том числе и России. Об этом сообщает газета Le Monde.

Дипломат подчеркнул, что вывод французских войск из Чада «ни в коем случае не означает их замену другими силами». Куламалла отметил, что у республики есть средства для своей защиты.

При этом, по информации Le Monde, Чад «нашел других партнеров по безопасности», и армия страны использует турецкие беспилотники против группировки «Боко Харам», а также военную технику, поставляемую из Объединенных Арабских Эмиратов.

В конце ноября стало известно, что Чад разорвал соглашение по оборонному сотрудничеству с Францией, своей бывшей метрополией. 10 декабря агентство Reuters сообщило, что Франция начала вывод своих истребителей из Чада.

Ранее в МИД России призвали Францию отбросить колониальные методы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами