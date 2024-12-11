Чад отказался от приглашения военных РФ в страну после вывода французских войск

Глава МИД Республики Чад Абдераман Куламалла заявил, что после вывода французских войск его страна намерена отказаться от приглашения военных других государств, в том числе и России. Об этом сообщает газета Le Monde.

Дипломат подчеркнул, что вывод французских войск из Чада «ни в коем случае не означает их замену другими силами». Куламалла отметил, что у республики есть средства для своей защиты.

При этом, по информации Le Monde, Чад «нашел других партнеров по безопасности», и армия страны использует турецкие беспилотники против группировки «Боко Харам», а также военную технику, поставляемую из Объединенных Арабских Эмиратов.

В конце ноября стало известно, что Чад разорвал соглашение по оборонному сотрудничеству с Францией, своей бывшей метрополией. 10 декабря агентство Reuters сообщило, что Франция начала вывод своих истребителей из Чада.

Ранее в МИД России призвали Францию отбросить колониальные методы.