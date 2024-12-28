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Разорвавшую сотрудничество с Францией армию Чада обучат турецкие ВС

Türkiye: Турция обучит армию Чада
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Shutterstock/FOTODOM

Чад, разорвавший договор о военном сотрудничестве с Францией, расширит взаимодействие с Турцией. Об этом сообщает газета Türkiye.

«Администрация Чада, которая отправит французских солдат до 31 января, расширит свое сотрудничество с Турцией. В дополнение к оборонным соглашениям турецкие вооруженные силы будут обучать чадскую армию», — говорится в сообщении.

В статье отмечается, что за последние пять-шесть лет Турция оказывает Чаду поддержку в виде подготовки военнослужащих и продажи оружия.

До этого глава МИД Республики Чад Абдераман Куламалла заявил, что после вывода французских войск его страна намерена отказаться от приглашения военных других государств, в том числе и России. По его словам, у страны есть средства для своей защиты.

В конце ноября стало известно, что Чад разорвал соглашение по оборонному сотрудничеству с Францией, своей бывшей метрополией. 10 декабря агентство Reuters сообщило, что Франция начала вывод своих истребителей из Чада.

Ранее в МИД России призвали Францию отбросить колониальные методы.

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