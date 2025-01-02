В Финляндии заявили, что граница с РФ останется закрытой до дальнейшего уведомления

Граница между Россией и Финляндией остается закрытой до дальнейшего уведомления. Об этом заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен на своей странице в соцсети X.

Таким образом дипломат прокомментировала сообщение газеты Ilta-Sanomat, в котором говорилось, что некие мошенники предлагают свои услуги по транспортировке граждан в Финляндию, поскольку граница скоро будет открыта.

Рантанен подчеркнула, что восточная граница остается закрытой до дальнейшего уведомления.

До этого министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что власти будут укреплять способность страны противостоять широкомасштабному воздействию, военному давлению и потенциальным крупномасштабным войнам, которые могут затянуться на годы. По его словам, готовить оборону финны будут совместно с союзниками по НАТО.

10 декабря президент Стубб заявил, что финны должны приготовиться к тому, что расходы страны на оборону увеличатся. По его словам, этот шаг власти предпримут в собственных интересах.

Ранее президент Финляндии заговорил о потеплении в отношениях с Россией.