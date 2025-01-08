Европейский парламент давно оторвался от реальности, членам ЕП кажется, что они управляют миром. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Большинству, которое составляют там либералы от партий с разными названиями, но представляющими одну силу — «коллективного Сороса», отчего-то кажется, что они управляют миром», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, в Грузии смеются над безумными резолюциями и «правильно делают».

Накануне политический совет правящей партии «Грузинская мечта» заявил, что Европарламент в очередной резолюции, направленной против Тбилиси, может потребовать, чтобы Грузия начала войну с Россией.

В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что народ и новые власти Грузии выстраивают суверенную политику, чтобы не стать пешкой в руках Запада. По словам главы внешнеполитического ведомства, США и Европейский союз пытаются поставить Тбилиси перед выбором: «либо с нами, либо против нас». Среди прочего глава МИД РФ указал, что Запад толкает Грузию к «дестабилизации, экономическим проблемам, обострению отношений с Россией».

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что проблемы в стране появились после того, как Тбилиси отказался в 2022 году открыть «второй фронт» против России.

Ранее три страны ЕС захотели отменить «безвиз» для чиновников Грузии.