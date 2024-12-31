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Три страны ЕС планируют отменить «безвиз» для чиновников Грузии

Польша, Франция и ФРГ намерены отменить безвизовый режим для чиновников Грузии
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Zurab Tsertsvadze/AP

Власти Франции, Германии и Польши намерены ввести запрет на безвизовый въезд владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД «Веймарского треугольника», размещенном на сайте польского министерства.

«Политический курс репрессий и отход от демократии со стороны [правящей партии] «Грузинская мечта» в ответ привел к снижению уровня наших отношений на европейском и национальном уровнях, а также к сокращению нашей помощи и сотрудничества с властями Грузии», — говорится в документе.

В заявлении уточняется, что отмена «безвиза» будет выполнена в рамках решения Евросоюза. Также Франция, Германия и Польша намерены принять дополнительные меры.

Накануне новый президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что Тбилиси стремится стать полноправным членом ЕС, поскольку это исторический выбор народа. Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе часто используются спекуляции как внутри страны, так и на международной арене.

Ранее Кобахидзе назвал антигрузинским решение ЕС приостановить «безвиз» для диппаспортов.

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