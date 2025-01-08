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Европарламент может потребовать от Грузии начать войну с Россией

Партия «Грузинская мечта»: Европарламент может потребовать начать войну с РФ
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Sputnik/РИА «Новости»

Европейский парламент (ЕП) может принять очередную резолюцию против Грузии, в которой открыто потребует от страны начать войну с Россией. Об этом говорится в заявлении политического совета правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», передает ТАСС.

В качестве аргументов этой информации были приведены пять резолюций, которые ЕП принял, и на их основе требовал введения санкций против основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

Кроме того, одной из резолюций было требование освобождения находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также упразднения закона, запрещающего ЛГБТ-пропаганду («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), и введения санкций против России.

«С учетом этой тенденции, шестая резолюция Европарламента с большей степенью вероятности открыто потребует от нас начала войны с Россией», — говорится в заявлении.

В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что народ и новые власти Грузии выстраивают суверенную политику, чтобы не стать пешкой в руках Запада. По словам главы внешнеполитического ведомства, США и Европейский союз пытаются поставить Тбилиси перед выбором: «либо с нами, либо против нас». Среди прочего глава МИД РФ указал, что Запад толкает Грузию к «дестабилизации, экономическим проблемам, обострению отношений с Россией».

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что проблемы в стране появились после того, как Тбилиси отказался в 2022 году открыть «второй фронт» против России.

Ранее в Германии призвали Европу «не выставлять себя глупее, чем есть на самом деле».

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