Аналитик Ланге захотел привлечь РФ к ответственности за гибридные атаки в Европе

Европе необходимо начать привлекать к ответственности Россию за якобы гибридные атаки против инфраструктуры Евросоюза. С таким заявлением в беседе с телеканалом n-tv выступил военный аналитик Нико Ланге, комментируя повреждение кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией.

Аналитик утверждает, что Россия якобы ведет «гибридную войну» против Европы, нацелившись в том числе на критическую инфраструктуру. Такие действия, наконец, должны иметь последствия для России, считает Ланге.

Он заявил, что Европа «не должна выставлять себя глупее, чем есть на самом деле».

25 декабря в Балтийском море вышел из строя электрокабель EstLink 2 между Эстонией и Финляндией. После этого в Балтийском море финская пограничная служба задержала вышедший из Санкт-Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Финская сторона полагает, что судно причастно к повреждению кабеля. Отмечается, что Финляндия продолжает предварительное расследование в связи с возможным нарушением закона при отягчающих обстоятельствах.

Ранее в Германии призвали к большей решимости в отношениях с Россией.