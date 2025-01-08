В МИД Германии допустили ослабление антисирийских санкций

В Брюсселе ведутся обсуждения по поводу ослабления антисирийских санкций. Об этом заявил представитель МИД Германии Кристиан Вагнер, пишет РИА Новости.

«Вследствие жестоких репрессий против сирийского населения были введены санкции со стороны ООН и ЕС. Сейчас же сложилась новая обстановка на местах, и, конечно, существующие санкции также подвергаются пересмотру», — сказал Вагнер.

Он отметил, что санкции в отношении лиц, причастных к совершению серьезных преступлений во время гражданской войны и поддерживавших режим экс-президента Башара Асада, не будут отменены.

По словам представителя МИД ФРГ, в рамках поддержки сирийского населения обсуждается возможность ослабления санкций в отношении некоторых секторов экономики Сирии, которые ранее контролировались режимом Асада. Окончательное решение по пересмотру ограничений может быть принято только странами ЕС сообща, добавил Вагнер.

6 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что США планируют смягчить санкции в отношении Сирии, чтобы ускорить доставку гуманитарной помощи, при этом не снимая рестрикции. В статье отмечается, что США хотят позволить Минфину выдавать разрешения на освобождение от уплаты налогов группам и компаниям, оказывающим основные услуги в Сирии, такие как водоснабжение, электроснабжение и другие гуманитарные грузы.

Ранее были названы причины, мешающие новым властям Сирии восстановить экономику страны.