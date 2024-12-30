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Названы причины, мешающие новым властям Сирии восстановить экономику страны

WSJ: раздробленность Сирии мешает новым властям восстановить экономику
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Omar Sanadiki/Reuters

Новые власти Сирии пытаются восстановить разрушенную войной экономику, но сталкиваются с проблемами из-за санкций и потери контроля над нефтяными месторождениями. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), пришедшая к власти в стране, планирует построить в Сирии свободный рынок, оживить нефтяную промышленность и наладить международное партнерство. Правительство экс-президента Башара Асада столкнулось с санкциями, а также потеряло контроль над нефтяными месторождениями.

Издание подчеркивает, что до начала гражданской войны в 2011 году в Сирии страна экспортировала нефть на $3-5 млрд ежегодно. На экономику также повлияла и инфляция. До гражданской войны $1 меняли на 50 сирийских фунтов, сегодня один доллар продается за 13 тысяч сирийских фунтов.

Эксперты издания утверждают, что на восстановление Сирии понадобится более $400 млрд.

15 декабря министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Великобритания начала дипломатическое взаимодействие с вооруженной оппозицией, которая пришла к власти в Сирии.

Ранее спецпосланник генсека ООН по Сирии прибыл в Дамаск.

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