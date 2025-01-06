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США планируют ослабить санкции против Сирии

WSJ: США ослабят ограничения на помощь Сирии в знак поддержки новой власти
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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

США планируют смягчить санкции в отношении Сирии, чтобы ускорить доставку гуманитарной помощи, при этом не снимая рестрикции. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По ее данным, администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о своем решении 6 января.

Как отмечает WSJ, Белый дом осторожен в вопросе отмены широких санкций в отношении Сирии до тех пор, пока не станет более ясным направление действий ее новых лидеров. В данный момент США хотят позволить Минфину выдавать разрешения на освобождение от уплаты налогов группам и компаниям, оказывающим основные услуги в Сирии, такие как водоснабжение, электроснабжение и другие гуманитарные грузы.

Такая мера будет действовать в течение шести месяцев и освободит поставщиков гуманитарной помощи от необходимости получать разрешение в каждом конкретном случае, при этом сирийские власти должны будут гарантировать, что поставки не будут использоваться не по назначению.

30 декабря правительство Германии инициировало несколько проектов по оказанию помощи Сирии на сумму в €60 миллионов.

Ранее Лавров объяснил, почему Асад допустил смену власти в Сирии.

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