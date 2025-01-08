Премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан своей позицией против эскалации на Украине выражают волю большинства граждан Европы. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети X.

«Эти два человека (Фицо и Орбан — «Газета.Ru») представляют волю большинства европейцев, которые хотят мира и прекращения эскалации на Украине», — заявил публицист.

По словам журналиста, «крошечное провоенное меньшинство» европейской элиты, которая тянет Запад к катастрофе, говорит, что эти люди — враги.

В декабре словацкий премьер Роберт Фицо приехал с визитом в Москву. Там он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждалась ситуация на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между странами.

В декабре венгерский премьер-министр Виктор Орбан высказал Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня.

Ранее на Западе признали крах политики по изоляции России.