Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США предложили завоевать Канаду примерно за неделю

Обозреватель Уолш: США могут завоевать Канаду примерно за неделю
close
Global Look Press

Американский обозреватель и писатель Мэтт Уолш предложил США завоевать Канаду примерно за неделю. Такой вероятный срок он назвал на своей странице в социальной сети X.

«Если мы собираемся приобрести Гренландию, то мы должны, по крайней мере, подумать о том, чтобы захватить Канаду. Северная Америка должна быть нашей. Мы можем бескровно завоевать Канаду примерно за неделю», — написал Уолш.

7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью его страны, поскольку она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

6 января Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о готовящейся отставке предложил стране присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.

По словам избранного президента США, объединение позволит устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны китайских и российских кораблей, которые их постоянно окружают.

Ранее ведущий Fox News заявил о желании вторгнуться в Канаду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами