Ведущий Fox News заявил о желании вторгнуться в Канаду

Ведущий Fox News Уоттерс заявил, что хотел бы вторгнуться в Канаду

Ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс заявил, что хотел бы «утолить империалистическую жажду» вторжением в Канаду. Об этом он заявил в эфире телеканала, его слова приводит портал Media Matters.

«Тот факт, что они (Канада. – Прим. ред.) не хотят, чтобы мы их захватили, заставляет меня хотеть вторжения. Я хочу утолить свою империалистическую жажду», — подчеркнул он.

8 января Трамп выложил на своей странице в соцсети Truth Social две карты Соединенных Штатов с присоединенной Канадой.

На первой опубликованной карте территория Канады окрашена в цвета американского флага, а на второй карте Канада закрашена таким же цветом, что и территория США. На ней написано «Соединенные Штаты».

6 января Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о готовящейся отставке предложил стране присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.

Ранее в Канаде ответили на предложение Трампа о включении страны в состав США.