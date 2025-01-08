Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин обсудит с кабмином запуск новых национальных проектов

Путин 9 января обсудит с кабмином запуск новых национальных проектов
close
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент России Владимир Путин 9 января проведет совещание с членами правительства РФ в формате видео-конференц-связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Основной темой совещания станет запуск новых национальных проектов. С докладом в ходе мероприятия выступит вице-премьер России Александр Новак. Кроме того, ожидается рассмотрение ряда текущих вопросов.

31 декабря Путин поручил кабинету министров страны обеспечить реализацию новых национальных проектов с 1 января 2025 года. Как отмечала пресс-служба Кремля, задаче будет отведена приоритетная роль в процессе формирования федерального бюджета до 2030 года.

До этого агентство «Интерфакс» со ссылкой на российского премьер-министра Михаила Мишустина сообщало, что в 2025 году власти РФ планируют запустить 20 новых национальных проектов. В их числе — «Семья», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие» и другие.

Ранее Путин заявил, что Россия смогла ответить на сложнейшие вызовы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами