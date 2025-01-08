Путин обсудит с кабмином запуск новых национальных проектов

Президент России Владимир Путин 9 января проведет совещание с членами правительства РФ в формате видео-конференц-связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Основной темой совещания станет запуск новых национальных проектов. С докладом в ходе мероприятия выступит вице-премьер России Александр Новак. Кроме того, ожидается рассмотрение ряда текущих вопросов.

31 декабря Путин поручил кабинету министров страны обеспечить реализацию новых национальных проектов с 1 января 2025 года. Как отмечала пресс-служба Кремля, задаче будет отведена приоритетная роль в процессе формирования федерального бюджета до 2030 года.

До этого агентство «Интерфакс» со ссылкой на российского премьер-министра Михаила Мишустина сообщало, что в 2025 году власти РФ планируют запустить 20 новых национальных проектов. В их числе — «Семья», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие» и другие.

Ранее Путин заявил, что Россия смогла ответить на сложнейшие вызовы.