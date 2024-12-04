Пашинян заявил, что Ереван и Баку почти достигли мирного соглашения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали 90% мирного соглашения, остались последние детали. Его слова приводит ТАСС.

«90% работы над проектом мирного соглашения выполнено, осталось приложить последние усилия и подписать его», — сказал Пашинян.

Премьер Армении подчеркнул, что не видит объективных причин для очередной эскалации между сторонами.

10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что сейчас Баку и Ереван близки к достижению окончательной договоренности по тексту мирного договора.

Речь идет о соглашении, которое так и не было подписано между сторонами конфликта по итогам Второй карабахской войны 2020 года. Армянский премьер Никол Пашинян называл три принципа, необходимых для подобного договора: признание республиками территориальной целостности друг друга, определение государственной границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и разблокирование региональных коммуникаций.

МИД Азербайджана говорил о пяти условиях урегулирования: взаимное признание суверенитета и территориальной целостности стран, отсутствие территориальных претензий сейчас и в будущем, определение границ и установление дипотношений, воздержание от угроз безопасности в адрес друг друга, а также открытие существующих коммуникаций и создание новых.

Ранее Пашинян назвал сережку в ухе причиной миграции из Армении.