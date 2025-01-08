Российский депутат оценила способность Трампа донести до Украины позицию РФ

Избранный президент США Дональд Трамп способен донести до украинского руководства позицию РФ по вопросу завершения конфликта. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявила заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Светлана Журова.

Законодатель обратила внимание, что американский политик после победы на выборах не отказался от планов добиться начала переговоров между Москвой и Киевом. По ее мнению, у будущего главы государства действительно есть возможность убедить Украину в необходимости завершения боевых действий.

«Он некий медиатор, потому что условия, которые мы ставим, Украину категорически не устраивают. Наши условия может [донести] кто-то третий, потому что как это, пойти на поводу у [российского президента Владимира] Путина? Для [украинского лидера Владимира] Зеленского это точно крайне неприемлемо», — сказала депутат Государственной думы РФ.

В то же время она обратила внимание, что Зеленский может более благосклонно отнестись к попыткам заставить его «пойти на поводу у Трампа». В том числе из-за того, что в процессе переговоров президенту Украины представится шанс «что-то выторговать» и объявить об этом гражданам.

7 января избранный американский лидер провел пресс-конференцию в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Во время мероприятия он выразил надежду, что сможет добиться завершения конфликта между Москвой и Киевом в течение шести месяцев после инаугурации.

Ранее журналисты в США усомнились в способности Украины пережить еще один год боевых действий против РФ.