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В США заявили, что Украина вряд ли переживет еще один год боевых действий

WP: Украина вряд ли переживет еще один год разрушительного конфликта
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UKRAINIAN ARMED FORCES/Reuters

Украина на фоне потерь ВСУ и нехватки личного состава вряд ли переживет еще один год разрушительного конфликта. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Украина вряд ли переживет еще один год этой разрушительной войны», - говорится в сообщении издания.

При этом, по оценке газеты, не нужно спешить с поиском вариантов урегулирования конфликта, поскольку США важно не допустить усиления России в результате украинского кризиса.

До этого сообщалось, что в Европе все популярнее становится идея о территориальных уступках Украины в пользу России в обмен на мир.

Как отмечалось в материале той же газеты, европейцы на фоне продолжающихся боевых действий на Украине переходят к идее переговоров по формуле «земля в обмен на мир».

Ранее спецпосланник Трампа отложил поездку на Украину.

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