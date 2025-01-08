В Германии призвали политиков закрыть аккаунты в соцсети X из-за Илона Маска

Комиссар по борьбе с дискриминацией в ФРГ Ферда Атаман призвала членов немецкого кабмина закрыть свои аккаунты в соцсети X (бывшая Twitter) из-за постов американского предпринимателя Илона Маска о немецкой политике. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Независимый комиссар Германии по борьбе с дискриминацией призвал правительство закрыть аккаунты X, заявив, что принадлежащая Илону Маску социальная медиа-платформа стала «инструментом политического влияния самого богатого человека в мире», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает агентство, помимо «личных нападок» на канцлера Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера, Маск неоднократно хвалил крайне правую партию «Альтернатива для Германии».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления обвинил американского предпринимателя Илона Маска во вмешательстве в выборы в других странах, в частности в Германии.

Президент Франции подчеркнул, что едва ли подобное могло бы произойти десять лет назад, однако сейчас это тот мир, в котором живет человечество.

Ранее в России раскрыли, какой удар нанес Илон Маск по политике Германии.