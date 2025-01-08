Во Франции предостерегли Трампа от попыток завоевать Гренландию

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский союз не позволит ни одному государству атаковать свои суверенные границы. Об этом он сказал в эфире радиостанции France Inter.

По словам дипломата, США не смогут завоевать Гренландию, тем не менее мир вошел в эпоху, «с которой возвращается закон сильнейшего».

При этом Барро высказал мнение, что Соединенные Штаты по своей природе не становятся более империалистической страной, несмотря на высказывания ее лидера.

7 января избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, поскольку она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

Комментируя слова американского лидера, глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не подлежит продаже, этот остров принадлежит гренландцам, которые и будут решать его будущее.

Ранее в США испугались «войны внутри НАТО» из-за слов Трампа о Гренландии.