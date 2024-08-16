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Мадуро заявил, что США не могут стать избиркомом в других странах

Мадуро: США не могут стать избирательной властью Венесуэлы

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Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о неприемлемости политики вмешательства США во внутренние дела других государств мира. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Venezolana de Television.

Мадуро заявил, что он категорически отвергает попытку США «стать избирательной властью Венесуэлы или любой другой страны мира». По его мнению, Соединенным Штатам следует «заниматься своими многочисленными внутренними проблемами».

По словам Мадуро, президент США Джо Байден недавно сделал заявление по Венесуэле, которое «через полчаса было опровергнуто Госдепартаментом». Вследствие этого лидер Боливарианской республики задался риторическим вопросом «Кто управляет Соединенными Штатами»?

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Власти объявили победу действующего главы государства Николаса Мадуро. После этого в Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими.

3 августа законодатели США и Евросоюза обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили Мадуро «ответственностью», если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов.

15 августа правительство США потребовало от президента Венесуэлы Николаса Мадуро признать, что на прошедших 28 июля выборах главы государства победил его соперник, кандидат от крайне правой оппозиции Эдмундо Гонсалес.

Мадуро отказывается это делать.

Ранее в Госдепе опровергли сообщения о тайных переговорах с Мадуро.

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