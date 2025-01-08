Экономический прогресс заметен во всех сферах жизни Донецкой народной республики, включая рост доходов жителей. Об этом заявил в интервью ТАСС глава региона Денис Пушилин.

По его словам, несмотря на продолжающиеся боевые действия «по освобождению республики» от Вооруженных сил Украины, Донбасс уверенно встает на мирные рельсы: развиваются промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг.

Пушилин отметил, что прогресс в экономике положительно сказывается на доходах населения: за неполный 2024 год заработная плата увеличилась в среднем на 36,8% в сравнении с 2023 годом.

Глава ДНР добавил, что с января по сентябрь 2024 года объем инвестиций в республику вырос более чем в два раза, а оборот оптовой торговли — более чем на 43%. Кроме того, увеличился выпуск промышленной продукции.

В декабре прошлого года министр экономического развития ДНР Максим Захаров заявил, что в республике наличествуют уникальные условия для развития предпринимательства. По его словам, в ДНР одни из лучших во всей России условий по упрощенной системе налогообложения в 1 и 5%.

Ранее Пушилин сообщил о продвижении ВС России в Курахово.