Западу следует прекратить раздувать конфликт на Украине, украинский кризис не определит судьбу международного порядка. Об этом в статье для британской газета Financial Times написал американский журналист Дэниел Депетрис.

«Нам всем следует прекратить раздувать этот конфликт, как будто это глобальное столкновение, которое определит судьбу международного порядка, каким мы его знаем», — подчеркнул он.

По мнению Депетриса, соответствующий шаг Запад должен сделать независимо от того, как будет выглядеть гипотетическое мирное урегулирование на Украине.

7 января избранный президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в том, что она спровоцировала и допустила военный конфликт на Украине.

4 января государственный секретарь США Энтони Блинкен признал, что Вашингтон начал поставки вооружения Киеву еще до начала специальной военной операции.

Ранее в США раскрыли, сколько продержится Украина без помощи Вашингтона.