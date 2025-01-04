Блинкен признал, что США вооружали Украину задолго до начала СВО

Вашингтон начал поставки вооружения Киеву еще до начала специальной военной операции (СВО). Такое заявление в интервью The New York Times сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы трудились над тем, чтобы еще до начала российской СВО, начиная с сентября 2021 года и снова в декабре, незаметно передать Украине значительное количество вооружений. Это делалось для того, чтобы обеспечить их всем необходимым для обороны, включая такие системы, как зенитные комплексы Stinger и противотанковые ракеты Javelin», — отметил Блинкен.

4 января американское издание The Hill писало, что администрация президента США Джо Байдена не передавала Украине необходимое оружие из-за страха перед Россией.

30 декабря Байден объявил о выделении Украине почти $2,5 млрд. Новый пакет помощи направлен на безопасность страны. В него войдут $1,25 млрд для украинской армии и $1,22 млрд в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI).

Ранее сообщалось, что министр обороны США соберет помощников в кафетерии Пентагона на «прощальную беседу» по Украине.