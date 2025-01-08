The Atlantic: без помощи США Украина проиграет через год или полтора

Украина проиграет в конфликте в течение 12-18 месяцев, если США перестанут помогать Киеву. Об этом американский политолог, супруг бывшего заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд Роберт Каган в статье для The Atlantic.

«В том случае, если в ближайшее время не будет новых больших вливаний помощи со стороны Соединенных Штатов, Украина, скорее всего, проиграет войну в течение следующих 12-18 месяцев», - подчеркнул он.

По словам Кагана, поражение Украины будет одновременно и поражением Соединенных Штатов и их политики.

До этого французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что США должны помочь другим странам «убедить Россию» сесть за стол переговоров ради урегулирования конфликта на Украине.

В то же время Макрон призвал украинское руководство «вести реалистичные дискуссии» по территориальным вопросам. Как сказал президент, Киеву придется обсуждать территориальные вопросы с Москвой с учетом сложившихся реалий.

Ранее американский эксперт призвал Трампа признать поражение ВСУ.