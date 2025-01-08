Доклад РАН: Грузия не станет в 2025 году устанавливать дипотношения с Россией

Грузия не будет восстанавливать дипломатические отношения с Россией в 2025 году. Об этом говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.

«Позиция Грузии в отношении России по-прежнему будет определяться нерешенностью, с точки зрения официального Тбилиси, абхазской и югоосетинской проблем», — отмечается в документе.

Отмечается, что в этой связи Грузия не пойдет на установление дипломатических отношений с Россией вне зависимости от политической ориентации правящей партии.

Кроме того, Грузии также не следует ожидать продолжения переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС, поскольку в Европе недовольны позицией Тбилиси по санкциям против России и принятым в 2024 году законом об иноагентах.

До этого депутат Госдумы от Сочинского округа, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявлял, что власти Грузии не захотели снова рисковать страной и становиться инструментом в чужих руках в борьбе с российской стороной.

Ранее Лавров заявил о нежелании Грузии стать «пешкой».