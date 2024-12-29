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В Госдуме заявили, что власти Грузии отказались быть инструментом в борьбе против России

Депутат Затулин: руководство Грузии не захотело рисковать страной в борьбе с РФ
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Власти Грузии не захотели снова рисковать страной и становиться инструментом в чужих руках в борьбе с российской стороной. Об этом заявил депутат Госдумы от Сочинского округа, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, его слова приводит ТАСС.

Таким образом политик прокомментировал вступление Михаила Кавелашвили в должность президента Грузии.

«Прагматичное руководство Грузии не захотело в отличие от Зеленского стать инструментом в чужих руках и вновь рискнуть Грузией в борьбе с Россией», — заявил он.

По словам Затулина, задачей нового президента будет вступление страны в Евросоюз к 2030 году. Он добавил, что признание российской стороной Абхазии и Южной Осетии является «порогом», через который грузинским политикам «трудно переступить».

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что проблемы в стране появились после того, как Тбилиси отказался в 2022 году открыть «второй фронт» против России. По его словам, к военным действиям Тбилиси призывало «глубинное государство» в США и их представители в Грузии в лице «коллективного «Нацдвижения».

Ранее в Тбилиси назвали правительства Эстонии и Литвы «недостойными».

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