Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили о поддержке Трампом нападок Маска на премьера Британии

Пушков: Трамп поддерживает нападки Маска на Стармера
close
Brandon Bell/Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддерживает нападки бизнесмена Илона Маска на британского премьера Кира Стармера по поводу его якобы причастности к делу о массовых изнасилованиях в городе Телфорд. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор выразил мнение, что остатки репутации Стармера рушатся под ударами тандема Маска и лидера британской правой партии Reform UK Найджела Фаража. Пушков отметил, что Трамп не останавливает Маска и тем самым поддерживает его нападки на главу правительства Великобритании. Избранный президент США позволяет Маску оказывать давление на Стармера потому, что хочет добиться прихода на должность британского премьер-министра другого политика.

7 января Маск назвал «злом» Стармера из-за обвинений властей Великобритании в сокрытии массовых изнасилований девочек бандами в стране.

Накануне Стармер назвал ложью заявления Маска о том, что глава британского правительства якобы был замешан в сексуальных преступлениях, которые совершались в отношении несовершеннолетних на севере Англии.

3 января Маск обвинил британского премьер-министра в соучастии в массовых изнасилованиях девочек в королевстве. По словам бизнесмена, в Великобритании для предъявления обвинений в совершении тяжких преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы.

Ранее Стармера попросили оценить заявление Маска о тирании в Британии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами