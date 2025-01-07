Стало известно, что Иран вывел основную часть своих сил из Сирии

Основная часть вооруженных формирований Ирана покинула Сирию после того, как власть в республике перешла к вооруженной сирийской оппозиции. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«По словам американских, европейских и арабских официальных лиц, иранские силы по большей части ушли из Сирии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время захвата власти оппозицией в Дамаске тысячи проиранских бойцов еще присутствовали в Сирии, в основном на востоке страны. Затем их основные силы перешли в иракский приграничный город Эль-Каим. Часть иранцев, находившихся в Дамаске, вылетели в Тегеран, а бойцы «Хезболлы» отошли в Ливан.

7 января турецкая газета написала о том, что Израиль может захватить столицу Сирии Дамаск в целях противодействия политике Турции в регионе и сохранения позиций курдских формирований в стране. До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он не допустит расчленения соседней Сирии.

8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции взяли столицу страны под свой контроль.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Дамаска начнет полноценную работу с 7 января.