В Турции заявили, что Израиль может захватить Дамаск

Израиль может захватить столицу Сирии Дамаск в целях противодействия политике Турции в регионе и сохранения позиций курдских формирований в стране. Об этом пишет турецкая газета Yeni Şafak.

Как пишет турецкая газета, сфера интересов израильской стороны лежит к востоку от Евфрата. Там активизировались курдские формирования, которые Турция считает террористическими. При этом политика Анкары по ликвидации курдских боевиков в Сирии («Рабочая партия Курдистана», РПК, и «Силы народной самообороны», СНС) противоречит интересам Израиля.

«Израиль может оккупировать Дамаск, чтобы создать пространство для маневра для РПК и СНС путем отвлечения внимания Турции от них», — говорится в сообщении издания.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он не допустит расчленения соседней Сирии.

8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции взяли столицу страны под свой контроль. В тот же день в Сирии временно закрыли аэропорты. 13 декабря две главные воздушные гавани в стране — в Дамаске и Алеппо — возобновили прием и отправку зарубежных самолетов только по специальным разрешениям.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Дамаска начнет полноценную работу с 7 января.