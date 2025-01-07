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В офисе Зеленского рассказали, по какому принципу Украина хочет вступить в НАТО

Офис Зеленского: Украина хочет вступить в НАТО по аналогии с Западной Германией
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина готова вступить в Североатлантический альянс (НАТО) по аналогии с моделью Западной Германии. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко

Лещенко уточнил, что в таком случае власти Киева не будут контролировать всю территорию, которую Украина считает своей, и, следовательно, гарантии альянса будут действовать только на тех землях, которые находятся под контролем Киева.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при вступлении Украины в НАТО альянс сможет действовать на территориях, которые ей контролируются, и об этом можно договориться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как отметил американский журналист Джексон Хинкл, будущая администрация Дональда Трампа вызовет в Москве лишь смех, если предложит руководству России отложить членство Украины в НАТО вместо полноценного урегулирования конфликта.

Ранее в США призвали признать «горькую правду» о переговорах по Украине.

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